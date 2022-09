Kuno Becker habla por primera vez de sus adicciones

El actor, Kuno Becker abrió por primera vez su corazón y habló sobre sus adicciones, incluso confesó que llegó a pensar en quitarse la vida.

Fue en una reciente entrevista en Twitter, cuando Becker confesó que su problema con las adicciones comenzó tras caer en una fuerte depresión, la cual ocurrió después de una relación la cual describió como tóxica.

Aunque el interprete confesó que su depresión era tan grave que llegó a depender de la droga para mantenerse vivo, solo para continuar consumiendo.

“Yo había escuchado que la cocaína lo hacía a uno sentirse mucho mejor, muy bien, y no había forma de sentirse deprimido si uno se drogaba con cocaína. Cometí esa gran pend*jada, que les tengo que confesar que, en ese momento, y ojo, que no se malinterprete, en ese momento la cocaína me salvó la vida, porque no me quité la vida, me estimuló a seguir adelante, me jugó la mente en el pensar que yo pensaba más rápido, que escribía más rápido, que trabajaba mejor”, explicó el actor asegurando que actualmente está en rehabilitación.