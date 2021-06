Kristal Silva es eliminada de ‘Survivor México’

Kristal Silva era una de las integrantes más queridas de esta nueva temporada de ‘Survivor México’, programa donde demostró ser una guerrera capaz de enfrentar cualquier cosa, sin embargo, fue eliminada por sus compañeros en una estrategia que finalmente rindió frutos.

Paco, Gary, Alejandra, Jorge y Fernando armaron una estrategia para eliminar a Cyntia y Kristal, sin embargo, la primera se salvó gracias al tótem de la resurrección, pero finalmente las ‘hienas’ lograron eliminar a una de sus rivales más fuertes.

Alejandra y Kristal fueron al juego donde tendrían que salvarse en un juego de destreza, ya que debían construir un rompecabezas, pero pese a que la mujer de la eterna sonrisa lo hizo excelente no fue suficiente para ganarle a su rival.

“Me siento feliz y al mismo tiempo triste, pues dejo este largo camino que recorrí con cada uno de ustedes, no esperaba que fuera tan rápido. Agradecida con Dios por ponerme aquí, porque cuando llegué no sabía ni que era ‘Survivor’, no llegué a medir la magnitud y la aventura del evento. Me voy satisfecha, porque me demostré lo fuerte que soy, más fuerte de lo que pensé y me voy con una cicatriz en la boca, pero no me importa, es una cicatriz de aprendizaje”, declaró Kristal antes de decir adiós a sus compañeros.