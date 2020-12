Kim Kardashian regala 500 dólares a mil personas en esta Navidad

Kim Kardashian apareció en redes sociales para confirmar que durante esta Navidad repartirá medio millón de dólares entre mil personas anónimas, cada una recibirá 500 dólares, alrededor de 9 mil 961 pesos.

Esta acción, la socialité decidió hacerla debido a que para muchas familias en todo el mundo han sufrido estragos por la pandemia.

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2020