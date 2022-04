Kate del Castillo explota contra la prensa

Fue a su llegada al Teatro Milán que Kate del Castillo explotó contra la prensa pues protagonizaron un zafarrancho al intentar entrevistarla.

Kate se encuentra en la Ciudad de México y acudió como invitada especial para develar la placa de la obra de teatro ‘Hamlet’ y en su encuentro con los reporteros de espectáculos vivió momentos de tensión en los que sus elementos de seguridad no permitieron que se le acercaran a la actriz pues aseguraron que le estaban pegando.

Después de 2 minutos de intentar una entrevista, Kate del Castillo arremetió contra la prensa.

“Perdóname, pero, hijole es en serio lo que me estás diciendo, ellos a eso se dedican, me están cuidando, me están poniendo el micrófono, no nos dejan caminar, o sea de verdad, no le eches la culpa a mi seguridad por favor”, señaló Kate entre el zafarrancho.