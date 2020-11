Kanye West logra más de 60 mil votos en las elecciones de Estados Unidos

Aunque Kanye West anunció en la mañana del 3 de noviembre haber votado por él mismo y causó carcajadas alrededor de la web, no fue el único ya que un recuento de votos lo ha colocado con más de 60 mil votos a su favor.

Aparentemente el objetivo de West era desviar algunos votos del demócrata Joe Biden, quien es el favorito, pero no el más adecuado para continuar dirigiendo al país.

El rapero preparó a sus seguidores a cómo podían votar por él, aunque no lo hizo en estados como Florida, Pensilvania y Michigan, que son estados cruciales para ganar la presidencia de Estados Unidos.

De acuerdo a la agencia The Associated Press, la postulación del esposo de Kim Kardashian ha logrado gran número de votos en Tennessee donde ha obtenido más de 10 mil votos, este no es el único estado pero sí uno de los que ha logrado posicionar a Kanye en la mira.

Arkansas: 4, 040.

Colorado:60,569.

Idaho: 3,631.

Iowa: 3,197.

Kentucky: 6,259.

Luisiana: 4,894.

Minnesota: 7,748.

Mississippi: 3,131.

Oklahoma: 5,590.

Utah: 4,344.

Vermont:1,265

Todos esos números aunque son bastantes no son suficientes para competir contra Joe Biden y Donald Trump, ya que representan menos de los votos electores que tienen que tener para ganar la contienda.

Algunas reacciones de las redes:

Kanye West brindando junto a sus votantes #Elecciones2020 pic.twitter.com/DXfkdGpEIC — Paola (@PaolaAguileraa2) November 4, 2020

As if 57,000 people wasted their votes on Kanye West. Get your brains checked. #Elections2020 pic.twitter.com/gxZteTYhD9 — Meg 🍁✨ (@The_WriteBlog) November 4, 2020