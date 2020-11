Kalimba confirma que tiene COVID-19

Kalimba es uno de nuestros cantantes preferidos del pop nacional y aunque su carrera está en pausa por la pandemia, recientemente confirmó que tiene coronavirus.

El cantante compartió una imagen junto a su mascota y con un semblante decaído que confirmaba la triste noticia.

“Su servilleta con COVID y sir kobe que no se mueve de mi lado aún in this thing. #covid is real. Not lethal”, se lee al pie de la imagen que de inmediato recibió las mejores vibras para este momento.