Julio Camejo recuerda a su mamá con alegría

Ayer por la noche se dio a conocer que la madre del actor Julio Camejo lamentablemente perdió la vida a sus 84 años de edad.

De acuerdo a un comunicado que emitió la oficina de prensa del actor, se reveló que la causa de su fallecimiento fue por un infarto fulminante. Más tarde a través de su cuenta de Instagram Julio con los ojos tristes pero una sonrisa recordó a su mamá de la mejor manera.

“No les voy a decir como murió. Les voy a contar cómo vivió. “La Pura” Gladys González”, se puede leer en la descripción del clip que compartió en su cuenta de Instagram donde habló maravillas de su mamá con quien mantuvo gran relación hasta el último día de su vida.

“Obvio que hay un vacío, pero prefiero abrir los ojos mi gente y recordarla por lo grande que fue. por su enseñanza, porque siempre me incitó a dar lo mejor de mi, a ser un buen padre, pero sobre todas las cosas, es la mujer que me decía antes de pensar en tu bien personal piensa en el bien de la gente. Y me voy con eso con su alegría con esa sonrisa tan definitiva que la definía como persona”, expresó.