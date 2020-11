Juanpa Zurita pasa incómodo momento con Galilea Montijo

Galilea Montijo fue la invitada especial de ‘¿Quién es la máscara?’ y compartió el programa con los investigadores oficiales del programa: Carlos Rivera, Juanpa Zurita, Consuelo Duval y Yuri.

Sin embargo, cuando llegó la presentación de uno de los concursantes ‘Zombie’, los investigadores tenían que especular de quién se trataba, pero fue Omar Chaparro quien sembró la duda sobre si podría ser Cuauhtémoc Blanco, tras un comentario de Galilea sobre haber “echado taco juntos”.

Al escuchar el nombre del ex futbolista, Galilea fingió no conocerlo, debido al noviazgo que sucedió 15 años atrás.

Aunque casi todos entendieron por qué la conductora fingía no conocer al famoso ex futbolista, Juanpa Zurita comenzó a imitarlo y agregó: “¿En serio no conoces a Cuauhtémoc Blanco?¿no reconoces esta figura?”, mientras imitaba el saludo y caminado del famoso americanista.

Galilea continuaba afirmando que no lo conocía y Juanpa no paraba de imitarlo, hasta que Carlos Rivera, le informó que se trataba del ex novio de la conductora y terminó por reírse del momento.

“Alguien avísale a mi muchacho”, se lee al pie del vídeo que más tarde compartió Carlos Rivera en su cuenta oficial de Instagram.

Muchos en redes sociales entendieron que Juanpa Zurita no conoce este noviazgo porque era demasiado pequeño cuando esto sucedió, pero pese a todo rieron con el momento.