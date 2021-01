José Eduardo Derbez habla sobre su hijo no reconocido

A través de redes sociales, se dio a conocer un supuesto hijo perdido de José Eduardo Derbez, el bebé apareció en una cuenta de TikTok, donde se viralizó de inmediato.

Tras esta publicación, algunos seguidores enviaron cientos de mensajes al actor, pidiéndole que por favor se hiciera cargo del bebé y recientemente el hijo de Eugenio Derbez, reaccionó ante estos cuestionamientos.

“Yo no tengo problema, tengo un humor negro y me encantan las bromas y no tengo problemas con ese tipo de bromas, pero hay que echarle más gatitas y no solo soltarlo porque sí”, declaró a las cámaras del matutino de Las Estrellas.