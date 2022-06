Jolette explica porqué no fue parte de ‘La Academia’ y le manda mensaje a Lolita Cortés

Uno de los proyectos más ambiciosos de TV Azteca actualmente es la transmisión de ‘La Academia: 20 años’ y es que ha reunido a algunos de los exacadémicos más sobresalientes como Myriam Montemayor, Nadia y Yahir quien figura como conductor.

Incluso durante la primera transmisión del programa, en el que se hizo un recuento de los años de ‘La Academia’, sorprendieron al dedicarle un bloque completo a Jolette, la participante más polémica del reality show, quien en su momento se puso al tu por tu en varias ocasiones ante el jurado.

En una reciente entrevista Jolette reveló que la verdadera razón por la que no pudo ser parte de esta transmisión fue debido a que ya tenía un contrato pactado con Televisa, en su regreso al programa ‘Hoy’, además detalló que fue contactada de manera amable para formar parte de este aniversario.

“Te voy a decir una cosa, qué hermoso homenaje, tan inesperado, como hay gente nueva, gente hermosísima, me tomó por sorpresa ver que hicieron algo tan bonito, la verdad les agradezco de mi maestro Beto, incluso del juez, me parece que fue una manera de disculparse no, reconocer los años que nada era personal que todo salió bien”, detalló.