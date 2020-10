Johnny Depp responde a críticas por Jack Sparrow

Aunque la actuación de Johnny Depp en ‘Piratas del Caribe’ ha sido una de las más emblemáticas de la franquicia, recientemente se acaba de dar a conocer que los ejecutivos de Disney siempre vieron con recelo su interpretación debido a que pensaban que el actor estaba borracho.

Como recordarás el irreverente Jack Sparrow se caracteriza por su excentricidad, por sus característicos movimientos y su afición por el ron, a pesar de esto el actor protagonizó cinco películas repitiendo su actuación y aunque recibió críticas al respecto esto respondió ante las críticas a su personaje.

“Estaban muy preocupados, tenían miedo de que nadie entendiese lo que decía Jack. Recibí un montón de llamadas preguntando ‘¿está borracho? ¿Estás borracho? ¿Qué le pasa a tus manos?’. Pero no me desanimé lo más mínimo, eso me alimentó. Sé que, si estaban preocupados, es que estaba haciendo bien mi trabajo. Así que cuando me pidieron que moderara mi actuación, yo la subí “, detalló Depp en una entrevista concedida a Euronews durante el Festival de Zurich.