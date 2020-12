Jesy Nelson confirma su salida de Little Mix

Jesy Nelson ha seguido los pasos de Camila Cabello al abandonar definitivamente la agrupación Little Mix, luego de pasar los últimos 9 años junto a sus compañeras, así lo dio a conocer hace unas horas en su cuenta oficial de Instagram.

“Los últimos 9 años en Little Mix han sido los más increíbles de mi vida”, se lee al inicio de este comunicado que ha sorprendido fuertemente a sus seguidores, quien han lamentado esta decisión de la cantante.

Confirmó estar agradecida con sus seguidores por haberla hecho sentir una de las chicas más afortunadas de la agrupación.

“La verdad es que estar en una banda ha cobrado factura a mi salud mental. Tengo la constante presión de estar en una girlband y tener unas expectativas muy duras. Después de considerarlo mucho, y con todo el dolor de mi corazón, anuncio que me voy de Little Mix”, confirmó la ex integrante de la banda.