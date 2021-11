Jessica Simpson luce irreconocible en fotografía donde hace reflexión sobre su sobriedad

La cantante de 41 años, Jessica Simpson compartió una fotografía en la que según ella pasa por su peor momento personal y la acompañó con una larga reflexión que realizó sobre su adicción al alcohol tras cumplir cuatro años sobria.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la también actriz colgó la imagen en la que Jessica Simpson luce irreconocible y donde señala está en lo más alto de su adicción en el año 2017.

“Esta persona en la madrugada del 1 de noviembre de 2017 es una versión irreconocible de mí misma. Tenía mucho autodescubrimiento que desbloquear y explorar. Sabía en este mismo momento que me permitiría recuperar mi luz, mostrar la victoria sobre mi batalla interna de respeto por mí misma y desafiar este mundo con una claridad penetrante”.

View this post on Instagram

La cantante describió que el dolor que sentía era una insignia que quería llevar aunque aseguró que sabía que tenía que dejar de beber alcohol pues estaba cansada de ello, y aunque han pasado cuatro años, los ha sentido como tal vez dos.

View this post on Instagram

Desde el año pasado Jessica ha hablado de manera abierta sobre su adicción en su libro abierto de memorias 2020, donde ha manifestado cómo su problema se debió gran parte por el trauma que rodea su abuso infantil que inició a los siete años.

View this post on Instagram

“Hoy lo hago. Me he portado bien con los miedos y he aceptado las partes de mi vida que son simplemente tristes. Soy dueña de mi poder personal con valentía conmovedora. Soy tremendamente honesta y cómodamente abierta. Soy libre”, finalizó.