Ingrid Coronado regresa a ‘Venga la alegría’

Fue en noviembre de 2018 cuando la conductora se despedía de la televisión y ahora Ingrid Coronado regresa al programa que la despidió en ese año con mucho cariño y será parte del nuevo proyecto que emprende TV Azteca en su reality ‘Todos a bailar’.

Esta mañana se le dio la bienvenida a Ingrid Coronado al matutino y compartió con los conductores cómo es que le hicieron la invitación a este nuevo proyecto. Además confesó que aceptó porque se involucran nuevamente niños y esa fue la principal razón para aceptar.

“Honestamente había recibido varias invitaciones, pero estaba muy contenta haciendo radio, como que dije esta es mi nueva etapa, ahora voy a ser locutora, no conductora, y de pronto me invitan a hacer este proyecto, cuando me cuentan que es un reality musical donde las familias están participando y donde las estrellas son los niños me acordé de ‘Academia Kids'”, relató con emoción a su llegada al foro de ‘Venga la alegría’.