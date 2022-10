Hilary Swank anuncia su embarazo a sus 48 años de edad

La actriz sorprendió al mundo entero con la noticia de su embarazo de mellizos, sobretodo por su edad.

Hilary Swank tiene 48 años y durante el programa ‘Good Morning America’ dio a conocer la noticia de su primer embarazo por el cual se siente “muy feliz”.

“Esto es algo que he estado esperando durante mucho tiempo, y lo próximo que haré será ser mamá. Y no solo de uno sino de dos”, expresó la ganadara de un Oscar, quien por el momento no ha dado a conocer el sexo de sus bebés.

