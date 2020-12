Hija de Maradona explota contra abogado de su papá

La muerte de Diego Armando Maradona, solo ha dejado una nueva ola de preguntas por resolver y recientemente una de sus hijas de ex futbolista, Dalma Maradona explotó contra Matías Morla, representante legal de su papá.

Matías Morla culpó a Gianina, hija menor del astro por no poder asistir al funeral de “su mejor amigo”, esto se descubrió gracias a un audio filtrado durante un programa argentino.

(A partir del minuto 00:27)

Lejos de olvidarlo, Dalma utilizó sus redes sociales para contraatacar estas declaraciones, donde también se afirmaba que puede que no sean hijas de Maradona.

“Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu ‘mejor amigo’ … Si me hubieras atendido a mi las 200 veces que te llame te lo hubiera explicado perfectamente. Ye hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara (…) Y por último agradéceme … Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino”, se lee en los mensajes donde no etiquetó al abogado, ya que está bloqueada de su perfil.