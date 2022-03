Hija de Cristian de la Fuente reaparece en redes tras intento de asalto

Fue el pasado 11 de marzo cuando el actor Cristian de la Fuente dio a conocer que su hija había entrado a cirugía tras recibir un impacto de bala en un intento de robo en Chile. Después de casi una semana, Laura reapareció en redes sociales para dar a conocer su estado de salud.

En su cuenta oficial de Instagram, Laura compartió una fotografía en blanco y negro que ya habían compartido sus papás donde aparecen tomando su mano. La joven adolescente informó que ya se encuentra en su casa, enfocándose en su recuperación y poder volver a caminar.

“Primero, me gustaría agradecerle a mis papás por estar siempre a mi lado apoyándome en este momento tan doloroso y traumático, a todo el personal médico que me atendió en la clínica, me subieron el animo y que con precisión me ayudaron a salir de esto! También a todos mis amigos, familia y personas que tal vez no conozca pero que estuvieron presentes a través de toda la buena energía que mandaron y cadenas de oraciones para que todo saliera bien. Espero que algún día podamos volver a sentirnos tranquilos, seguros, sin miedo y libres en las calles de nuestro país que quiero tanto! Muchas gracias a todos”, terminó el mensaje.