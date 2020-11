Hermana de Jorge Barrera da detalles de su desaparición

En las últimas horas se ha viralizado el caso de Jorge Barrera, el alumno de prepa 5 de la UNAM, que desapareció el pasado 26 de octubre.

Sin embargo, su media hermana dio a conocer más detalles sobre cómo sucedieron realmente las cosas después de la cruel broma que le hicieron sus compañeros y que sigue generando un verdadero debate en redes.

“El 23 de octubre 2020 que le jugaron la mala broma a Jorge diciendo que el examen que iba a presentar ese día sería presencial en la prepa 5 y no por internet, el iba acompañado con nuestra mamá y regresaron a la casa para que Jorge presentará el examen en línea, a pesar de la perdida de tiempo y ventas que pudieron haber logrado ya que se dedican al comercio”, detalló Maribel Alegría, hermana del desaparecido.

Además explicó que al darse cuenta de la broma expresó su malestar a través del audio que circula en redes sociales.

“Mi hermano al darse cuenta que era una broma les expresó su malestar porque él no tenia las facilidades para moverse en ese momento e hizo lo posible para cumplir. Sin embargo, todo el fin de semana siguieron molestando y burlándose de todo lo que había sucedido. Para el día 26 de Octubre sale de la casa como a la 1pm, diciendo que regresaría a las 5 de la tarde, dejando el celular por qué no lo dejaban de molestar y hasta el momento no se sabe de su paradero”, agregó Maribel en la publicación de Facebook que compartió.

En otra publicación dijo que su madre le pidió hacer estas aclaraciones y que este jueves se reuniría con otros padres de familia y directivos de Prepa 5 para llegar a un acuerdo y tomar una decisión sobre “el futuro académico de las personas involucradas. Aunque lo único que nosotros queremos es que Jorge vuelva sano y salvo. Quiero recalcar que todo lo que publique anteriormente fue a petición de mi mamá que no tiene una cuenta de Facebook y quien me comentó que la UNAM desde el momento que se enteró de la situación siempre mostró todo su apoyo incluso dándole la opción de cambiarse del plantel para evitar el bullying. Por lo anterior no puedo dar mas detalles hasta saber la resolución. Agradezco todas las muestras de apoyo que hemos recibido de ustedes, porque eso nos sigue dando mucha fe, seguimos creyendo que aparecerá pronto”.

Por su parte la UNAM colabora con las autoridades y está apoyado a los familiares para orientarlos en todo momento tras la desaparición de Jorge Barrera.