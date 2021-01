Grimes tiene COVID-19 y confiesa que lo está disfrutando

La cantante canadiense, Claire Elise Boucher, mejor conocida como Grimes causó polémica en redes sociales tras su confesión.

Grimes, quien es novia del millonario inventor de 49 años, Elon Musk, usó sus historias breves de su cuenta de Instagram para anunciar que se contagió de COVID-19 y que estaba disfrutando algunas cosas de la enfermedad.

“Finalmente tengo COVID, pero raramente disfruto el sueño provocado por la fiebre” publicó la joven cantante de 32 años quien acompañó el mensaje junto a la canción “Good Days”, de SZA.

El anuncio de Grimes, causó indignación en Twitter con personas que la llamaron “insensible” en medio de la pandemia que ha dejado al menos 90 millones de casos confirmados.

grimes expressing that she’s excited that she finally got covid tells us that being the baby momma to a billionaire ain’t all that fun pic.twitter.com/DI30B4WHqe

— samantha jay (@checkpleaseeeee) January 12, 2021