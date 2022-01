Grettell Valdez revela la verdadera razón por la que le cortaron parte de su dedo pulgar

Después de que la actriz Grettell Valdez reapareciera en redes sociales el fin de semana tras su cirugía, en la que le tuvieron que retirar parte de su dedo pulgar debido a una verruga, aunque desde un inicio Grettell dio a conocer que podría transmutar a cáncer por lo que vivió hace cinco años ahora ha revelado la verdadera razón.

Fue a través de un vídeo en su canal oficial de YouTube que Grettell Vadez decidió hablar al respecto, sobre todo porque ha habido mucha mal información sobre su caso. En el clip aclaró que lo que le cortaron fue parte de su huella dactilar y un cuarto de su uña.

“Me cortaron sí, la cuarta parte de la uña sí, ya hasta le pusimos nombre, es el dedo gordo y el dedo flaquito. Sí me cortaron la parte de atrás ya no tengo la huella completa, ya tengo nada, si me la cortaron, tanto como hace cinco años como ahora, me erradicaron toda la parte del dedo, pero como tengo al mejor cirujano del mundo jaló del mismo dedo piel y pudo lograr cerrar y quedó magnifico, cuando esté bonito se los presumiré”, relató Grettell.