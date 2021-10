Gloria Estefan confiesa que sufrió abuso cuando tenía 9 años

La cantante cubana-estadounidense, Gloria Estefan, habló por primera vez públicamente sobre el abuso que sufrió cuando tenía solamente 9 años de edad.

Fue durante la transmisión del programa de Facebook Watch ‘Red Table Talk: The Estefans’ de este jueves bajo el título ‘Traicionados por adultos de confianza’, en el que Gloria Estefan abrió su corazón para hablar de este episodio en su vida.

“El 93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores. Y lo sé, porque yo fui una de ellas”, confesó Estefan en la emisón, agregando que su abusador “era familia, pero no familia cercana. Estaba en una posición de poder porque mi madre me había inscrito en su escuela de música y él inmediatamente comenzó a decirle lo talentosa que era y que necesitaba atención especial, y ella se sintió afortunada de que él estuviera enfocando ese tipo de atención en mí”.

La cantante explicó que estuvo esperando la oportunidad perfecta y el espacio adecuados para poder abrir su corazón y contar su historia de abuso.

Gloria contó que al darse cuenta del peligro que sufrió fue cuando se reveló, pues su abusador la amenazó para que no se lo contara a nadie “le dije ‘esto no puede pasar, tú no puedes hacer esto’, él me dice ‘tu padre está en Vietnam, tu madre está sola, y yo la voy a matar si tú se lo dices”, expresó Gloria.