Glenda Reyna opina sobre el nuevo noviazgo de Eiza González

Desde el pasado mes de noviembre, Eiza González fue captada en un plan romántico con el modelo Dusty Lachowicz y durante el transcurso de esta semana han circulado nuevas imágenes que confirmarían su relación.

A través de las redes sociales ya circulan las imágenes en las que se aprecia a Eiza de la mano del sexy modelo de pasarelas. De acuerdo al portal JustJared, el joven estadounidense con el que sale la actriz mexicana ha sido la cara de marcas como Thorsun y FRAME.

Dusty Lachowicz nació el primero de junio de 1993, mide 1.83 metros de estatura.

La foto que confirma el romance de Eiza González y el guapo Dusty Lachowicz. #eizagonzalez pic.twitter.com/m22lh9KbpY — Met and Mood (@metandmood) December 16, 2020

Al respecto, la mamá de Eiza, Glenda fue abordada por la prensa para preguntarle su opinión sobre esta nueva relación: “¿enamorada? Que yo sepa no. No sé ustedes pero se hablan muchas cosas pero casi nunca son ciertas”, respondió a los cuestionamientos.

También explicó que no opina y no se mete en la carrera de Eiza desde hace mucho: “no opino, soy la madre nada más, lo único que hago es ayudarle en sus cosas personales y no me meto en su vida profesional porque realmente ya hace mucho tiempo que dejé de manejarla, entonces ella tiene su vida en Estados Unidos y yo ya no intervengo ni doy mi opinión nunca”.

Por el momento Glenda desconoce si se reunirán para pasar las fechas ya que vivimos momentos difíciles por la pandemia del coronavirus.