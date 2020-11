Eiza González es captada con un nuevo galán

View this post on Instagram

Tal parece que Eiza González sólo vivió un romance fugaz con #TimothéeChalamet . Este fin de semana, la actriz fue fotografiada en dos ocasiones con un presunto nuevo galán: el modelo Dusty Lachowicz. La actriz y el modelo fueron vistos saliendo del restaurante 40Love de Los Ángeles después de cenar juntos. Llamó la atención que, cuando iban saliendo, Dusty puso su brazo sobre la espalda de Eiza. Además, ese mismo fin de semana salieron fiesta juntos.