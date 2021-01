Geraldine Bazán comparte sexys fotografías en bikini

Tras el escándalo de Gabriel Soto, Geraldine Bazán se olvidó de todo y disfrutó la celebración de inicio de año junto a sus hijas.

El destino turístico que decidió la actriz para pasar a lado de sus pequeñas fue en Playa del Carmen. Aunque también tuvo un percance y no dudó en compartirlo con sus más fieles seguidores y además presumiendo cuerpazo de infarto.

“Bueno. Ahí les va, estas fotos fueron durante un descanso que tuve que tomar de caminar. Sí, ando con la rodilla desconchabadita (lesionada) al parecer ligamentos rotos. Lo comparto por que no nos damos cuenta de lo valioso de nuestra salud hasta qué hay algo que no está al 100%. Quiero agradecer a toda la familia @vidanta por consentirme, cuidar de nosotras y hacerme todo más fácil. Y a mis #mosqueteras que me apapachan y se preocupan de mamá @elissasbb @mirandasbb Las amo”, escribió en la descripción de la publicación.