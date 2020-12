George Clooney fue hospitalizado de emergencia por una pancreatitis

Esta mañana se dio a conocer que George Clooney tuvo que ser hospitalizado de emergencia, tras hacer una estricta dieta para perder mucho peso en poco tiempo, lo cual perjudicó mucho tiempo en su salud.

Aparentemente el actor comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales, tras perder 11 kilos, para interpretar a un sobreviviente de una catástrofe global en la película ‘Cielo de medianoche’.

Antes de comenzar el rodaje del filme, el actor fue diagnosticado con pancreatitis, la cual puso en peligro en su vida, pero afortunadamente pudo recuperarse en algunos días.

“Me llevó algunas semanas mejorar y, como director, no es tan fácil porque necesitas energía. Creo que me esforcé demasiado para perder peso rápidamente y probablemente no me estaba cuidando”, declaró el actor a The Daily Mirror.