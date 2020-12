Cantante de reggaetón anuncia que podría tener una enfermedad en el cerebro

A través de redes sociales, fanáticos de Arcángel comenzaron a preocuparse luego de saber que el reguetonero podría tener una enfermedad en el corazón y cerebro, temiendo que su vida esté en peligro.

El cantante fue quien confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde compartió la imagen de una resonancia y dio a conocer algunos detalles de esta.

“Desde hace un año vengo batallando con un corazón enfermo y ahora una supuesta mancha en mi cerebro. Pidiéndole a Dios a diario que me siga enseñando el camino, pues no temo a lo único seguro que tenemos en esta vida, la muerte, pero tampoco me quisiera marchar tan joven, sueño con ver a una niña festejando sus 15 años”, se lee al pie de la fotografía de Austin Agustín Santos, nombre real del cantante.