Fue el pasado mes de abril cuando Frida Sofía anunció de manera oficial al equipo legal que la representa en la acción que emprenderá en contra de Enrique Guzmán y Alejandra.

Tras un largo tiempo de trabajo por parte de este equipo legal, se ha confirmado que es este miércoles cuando sus abogados presenten la acción legal en contra de su mamá y abuelo.

Para anunciar lo anterior, Frida Sofía mandó un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram, donde visiblemente más tranquila, explica todo el proceso que ha vivido a raíz de la entrevista con Gustavo Adolfo Infante y agregó que no podrá viajar a México para presentar esta denuncia por su situación migratoria.

“Después de muchas horas de psicólogos y peritos de un proceso de sanación que es largo veo mucho más claro, incluso agradezco la presión y la insistencia de Enrique Guzmán para que presentara una denuncia es la manera de probar los hechos”, relató Frida en su vídeo.

“Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán, por los diversos hechos de los que fui objeto, que me marcaron y me afectan todos los días de mi vida, busco justicia no venganza, justicia porque es parte de mi sanación y para ayudar con mi ejemplo que mucha gente ha sido afectada por lo mismo”, señaló

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que este miércoles, el abogado Javier Olea presentó la denuncia de hechos antes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la que presentaron los testigos de todo el personal que fue contratado por Alejandra Guzmán durante la crianza de Frida Sofía, desde maestras particulares, nanas y más personas.

Frida Sofía anuncia a su equipo legal