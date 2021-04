Fallece youtuber, tras luchar contra un cuadro de depresión

Lee Macmillan, era una conocida influencer que compartía vídeos junto a su perro Occy y su ex novio Max Bidstrup, sin embargo, estos vídeos terminaron tras concluir su relación.

La Policía de Santa Bárbara, California confirmó que el cuerpo de Lee Macmillan, fue encontrado, luego de ser arrollada por un tren.

Amigos de la influencer, confirmaron que Lee pasaba por un cuadro de depresión muy grave y que es necesario hablar sobre la salud mental.

En su canal oficial de YouTube, Lee confirmó que vivía depresión y aunque al inicio estaba motivada con seguir adelante, finalmente tomó la decisión de suicidarse.

Macmillan, tenía apenas 28 años de edad y aunque su relación con Max Bidstrup, terminó, el también influencer utilizó sus redes para despedirse de su novia, quien siempre ocupará un lugar en su corazón.

“Siempre fuiste tú. Fuiste lo mejor que me pudo pasar. Eres la mejor persona que he conocido. Me enamoré de ti desde que nos conocimos, pero tú eras más fuerte que yo y me dijiste:’Te amo’ primero”, se lee al pie de la fotografía.