Eugenio Derbez nos engañó y su proyecto no es una bio serie de ‘Chespirito’ ni del ‘Chavo del 8’

Desde principios del mes de marzo, Eugenio Derbez causó revuelo en redes sociales al compartir un nuevo proyecto en donde aparecía junto a al actor Juan Frese que le daría vida al ‘Chavo del 8 ‘.

Aunque existían especulaciones sobre lo que preparaba el productor y actor, entre ellas la bioserie de ‘Chespirito’, Eugenio se adelantó un día para dar a conocer de qué se trata este proyecto.

Finalmente, al ingresar al portal que compartió Eugenio se puede ver que es una campaña para promover la plataforma ‘Dish Latino’, en el vídeo Derbez, mantiene una conversación ficticia con el ‘Chavo del 8’.

Posteriormente, Eugenio despierta de este dialogo y continúa viendo la televisión.

Usuarios de la plataforma no dudaron en expresar lo que pensaron al ver este comercial: “Y nosotros pensando que iba hacer la serie”, “Aaaaaaa así no se juega casi me da algo pensaba que iba a regresar el chavo de parte del él”, “De verdad que yo estoy al igual que muchos en el mood chavo/Eugenio. Se los juro que me fui lejos. Tanto como guionista y como fan. Cuando el chavo le dice “Eugenio“ señores. Se siente una corriente de que algo grande se puede escribir para la historia. Eugenio yo sé que somos solo tus fans y tú eres un genio, hazte una película para Hollywood”, son algunos de los comentarios que se lee en la plataforma.