Emily Ratajkowski celebra su cumpleaños con bikini de sirena

La super modelo Emily Ratajkowski festeja este 7 de junio su cumpleaños número 30 y decidió celebrarlo junto a su primogénito que llegó al mundo apenas hace tres meses.

Fue durante este domingo que publicó una serie de fotografías junto a su bebé Sylvester Apollo Bear, pero sorprendió a sus más de 27 millones de seguidores de Instagram, al aparecer usando un diminuto bikini de colores.

Aunque también se viralizaron estas fotografías por la incómoda manera que sostiene a su bebé, incluso Emily decidió restringir los comentarios en la publicación por las críticas que generó.

