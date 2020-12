Eliminan películas de Johnny Depp en Netflix

Durante el inicio de noviembre, se dio a conocer que Johnny Depp había perdido la demanda por difamación contra News Group Newspapers, donde acusaba a The Sun, por difamación, tras ser acusado de “golpeador de esposas” referente a su relación con su ex esposa Amber Heard.

Tras esto, Warner decidió sacarlo de la saga de ‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’, donde el actor interpretaría a Grinderlwald, supliéndolo con otro actor en la tercera parte, pero ahora, Netflix Estados Unidos, ha eliminado las películas del actor.

Lo anterior, fue sin previo aviso o justificación, pero de inmediato fanáticos consideraron que es una acción ‘repugnante’ contra el actor, debido a que él fue acusado intencionalmente por su ex esposa de “golpeador”, sin embargo, se ha demostrado que los hechos fueron completamente diferentes a como los pintó Amber Heard.

The fact that @netflix has removed all Johnny Depp movies from US Netflix is ​​truly disgusting, especially considering the mountain of evidence showing that he was abused and not the abuser.#JusticeForJohnnyDepp

— Alberto Tammaro 🇮🇹🎞🔭 (@AlbertoTammaroo) December 24, 2020