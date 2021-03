Ejecutiva bancaria y su pareja defraudan a un jubilado

Autoridades de la Fiscalía Regional de Cuautitlán detuvieron a una pareja por su probable participación en un fraude de más de un millón de pesos, los cuales pertenecían a un hombre jubilado que, el pasado 20 de febrero decidido quitarse la vida, tras no poder hacer nada frente a las autoridades después de 8 meses de tratar se salvar sus ahorros.

Ricardo “N” de 31 años y Abigail “N” de 22 años, quien era ejecutiva de un banco en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, fueron detenidos, luego del suicidio del señor de la tercera edad y tras la denuncia de uno de sus familiares.

Los acusados fueron encontrados con 21 tarjetas de débito propiedad del banco y donde ellos no aparecen como titulares. Más tarde, un juez vinculó a la pareja por los delitos e falsificación y uso indebido de títulos al portador; fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

La pareja habría sacado dinero de la cuenta del hombre en diciembre de 2019, ya que citaron a la víctima con el fin de descargar una aplicación móvil en su teléfono, sin embargo, lo hizo en un celular que ella había adquirido e creó una cuenta con el nombre de una mujer que falleció el 29 de diciembre de 2019.

Durante el 29 y 30 de diciembre de 2019, traspasó los fondos por las cantidades 610 mil y 400 mil pesos de la cuenta de la mujer fallecida y realizaron depósitos a la tarjeta de Ricardo “N”.

Cuando el señor Gerardo de 62 años supo del fraude trató de acercarse a un juez para solicitar una investigación, pero jamás sucedió; por lo que el pasado 20 de febrero decidió quitarse la vida y acusar a través de una cartulina a los empleados del banco por el delito, acusando directamente a otra implicada Nayelli “N”, quien es subgerente del banco en Huehuetoca y al resto de sus compañeros.

“Para las autoridades, con todo respeto doy a conocer que es mi voluntad quitarme la vida, ya que el personal del banco me vació mi cuenta de ahorro. No tengo ni para comer, ni para doctor, ni para medicina, ni para las necesidades más básicas y en 8 meses no he podido llegar a un juez”, se leía en la cartulina, donde finalmente se ahorcó.