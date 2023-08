Doble de Luis Miguel revela en entrevista haber sustituido al cantante en un concierto

El regreso triunfal de Luis Miguel a los escenarios el pasado 3 de agosto no ha estado exento de controversias. A medida que el cantante ha retomado su lugar en la música, las discusiones sobre su apariencia y su presencia en los conciertos se han intensificado en medios internacionales y redes sociales.

El “Luis Miguel Tour 2023” ha dado mucho de qué hablar. Mientras algunos celebran su renovado aspecto, otros debaten si el intérprete ha llevado su transformación física demasiado lejos. Sin embargo, es la cuestión sobre la autenticidad de sus actuaciones lo que ha dejado a muchos con la vista puesta en el escenario.

YO NECESITO Q LE HAGAN UN ADN EN VIVO #LuisMiguel pic.twitter.com/BN3ddHPnYJ — Bebamateu 🦋 (@Bebamateu1) August 7, 2023

El debate sobre la posible participación de un doble en lugar de Luis Miguel ha sido alimentado por la percepción de algunos fans de que las facciones de la figura en el escenario distan considerablemente de las que mostraba en sus presentaciones de 2019.

En medio de esta controversia, ha salido a la luz una entrevista de hace cinco años con uno de los imitadores del artista, Andrés Urrustarazu, conocido como Andrés Rey. En el programa “El Diario de Mariana”, confesó haber reemplazado a Luis Miguel en más de una ocasión durante conciertos en Argentina.

Uno de los momentos más reveladores ocurrió el 13 de noviembre de 2010 en el Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis. Según el testimonio, Luis Miguel abandonó el escenario a los 40 minutos de comenzar debido a problemas técnicos con el sonido. Para salvar la noche, Andrés Rey se vio obligado a tomar su lugar y continuar la presentación.

Andrés Rey compartió detalles sobre cómo se gestaron estas situaciones. Habló de contratos de confidencialidad y cómo, en situaciones de fallas técnicas o incumplimientos contractuales, Luis Miguel suspendía los shows y era él quien tomaba el relevo.

Esta revelación arroja luz sobre la posibilidad de que no todas las presentaciones de Luis Miguel sean protagonizadas por el propio cantante. Aunque el debate sobre el uso de dobles no es nuevo en el mundo del espectáculo, esta historia en particular agrega un nuevo capítulo a la leyenda de Luis Miguel, el “Sol de México”.