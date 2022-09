Detienen a Santa Fe Klan y queda grabado

La policía detuvo a Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan es detenido mientras realizaba una transmisión en vivo en Instagram, todo quedó grabado y el cantante acusa que la policía abusó de su autoridad.

Los hechos ocurrieron este fin de semana, cuando el rapero mexicano promocionaba su presentación en la Arena Ciudad de México el próximo mes de noviembre, dicha transmisión la realizaba en la calle y mientras fumaba un cigarro de mariguana.

En el clip se aprecia el momento en el que una sirena aparece en la calle en la que caminaba el rapero, al escuchar el ruido de la patrulla Santa Fe Klan se percató que la policía se acercaban a él por lo que comenzó a correr pero lo alcanzaron.

“Todo bien jefe; nada más traigo un gallo”, dijo el rapero y otra voz de uno de sus acompañantes tratan de explicar a la autoridad que no están haciendo nada malo: “Estamos grabando un video”, posteriormente el músico reclama: “Ey, todo bien, no me puede revisar”.