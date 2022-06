Exhiben los daños que sufrió el vestido de Marilyn Monroe tras ser usado por Kim Kardashian

El nombre de Kim Kardashian vuelve a la polémica después de que el museo ‘The Marilyn Monroe Collection’, publicara en sus redes sociales los daños que sufrió el icónico vestido de la actriz después de que lo usara la empresaria en la Met Gala.

Ahora la prenda presenta daños como signos de rotura y le faltan varias piedras, incluso algunas cuelgan de él.

Fue el pasado 2 de mayo cuando Kim Kardashian apareció a la Met Gala usando el vestido Jean Louis de Marilyn Monroe, donde la empresaria confesó que tuvo que bajar de peso para poder entrar en el vestido y al parecer eso perjudicó la prenda.

Las fotografías muestran el antes y el después, de acuerdo a medios especializados, las imágenes fueron compartidas por el historiador y coleccionista de Marilyn Monroe Scott Fortner.

El vestido original se encuentra actualmente en exhibición en Ripley’s Believe It or Not! Museo en Hollywood, California. Fortner recibió las imágenes gracias al artista visual y director creativo ChadMichael Morrisette, propietario de la empresa ‘Oh Mannequin!’, quien colaboró ​​con Julien’s en varias subastas de celebridades, incluido el evento en el que ‘Ripley’s’ compró el famoso vestido por 4,81 millones de dólares.

Por su parte, Morrisette reveló a People que fue a ver el vestido en exhibición en Ripley’s en Hollywood el 12 de junio de 2022, que fue cuando notó el presunto daño por lo que tomó fotos y videos. En las imágenes compartidas por Morrisette, al vestido le faltan cristales y parece tener varias rasgaduras pequeñas a lo largo de la costura de la cremallera.

Aquí otras imágenes que han aparecido de los daños que presentó el vestido.

Kim Kardashian tuvo que bajar 7 kilos para ponerse el vestido de Marilyn Monroe