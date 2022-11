Danna Paola se abre la ceja en pleno concierto y continúa el show

Después de que Danna Paola tuviera varios retrasos, llegó la fecha del arranque de su gira ‘XT4S1S TOUR’, primero fue pospuesto por un episodio de ansiedad y depresión, posteriormente anunció un retraso más debido a que muchos proveedores le quedaron mal y no tenía escenografía.

Fue este viernes cuando por fin inició su gira, la cantante se veía espectacular al momento de iniciar su presentación en el Auditorio Telmex de Guadalajara, aunque todo iba marchando de maravilla, la cantante sufrió un accidente que le abrió la ceja pero ella continuó como toda una profesional.

A través de las redes sociales comenzaron a difundirse algunas imágenes del gran chipote que le salió a Danna en el ojo.

Danna Paola continuó con el concierto y con una venda en la cabeza explicó cómo fue que sucedió el accidente, esto después de recibir con mucho orgullo un muñeco del ‘Dr. Simi’.

“Creo que me pegué con mi rodilla o algo así, entonces se me empezó a inflamar el ojo, deje de ver,pero yo seguí, entonces Emiliano, me empezó a decir”, y se señaló el ojo, Danna agregó que a pesar de tener una bola en el ojo ella continuaría el espectáculo, por todos los percances que ha pasado.