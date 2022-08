Danna Paola responde contundente a críticas por su pérdida de peso

Este jueves Danna Paola estrenó finalmente el video oficial de “XT4S1S”, el primer sencillo de su próximo material discográfico que lleva el mismo título.

Para darle promoción a este nuevo clip, Danna ofreció una conferencia de prensa para hablar de lo que significa “XT4S1S”, pues confesó que se trata de un ritmo que tardó mucho tiempo en encontrar y ese es su género real.

Además durante esta conferencia de prensa, la interprete recibió un reconocimiento por parte de su disquera Universal Music, por sus altos números de reproducción logrando un disco de Diamante y cuatro de Platinos por el álbum de “SIE73”.

Durante la conferencia Danna Paola fue cuestionada por su apariencia y visiblemente molesta respondió: “Mira nada mas te digo la fuente de tu pregunta, el chiste se cuenta solo. Yo hoy en día me siento más sexy que nunca, dejé justo esta parte de que me dejara de importar lo que opinan, lo que dicen o no dicen de mi, yo estoy tan conmigo, con mi vida, con mi proyecto que creo que es algo que tenemos justo que empoderar mucho más, es lo único que digo, a todes de verdad ámense mucho y eso es lo más importante”, respondió.