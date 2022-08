Danna Paola presume con orgullo sus estrías con esta fotografía

Definitivamente Danna Paola atraviesa por uno de los momentos más emocionantes de su carrera artística pues está por arrancar su gira para promover su primer material discográfico que contiene sus más recientes sencillos.

A través de su cuenta oficial de Instagram la cantante ha sorprendido a sus casi 35 millones de seguidores de la plataforma, ya que posó y mostró su cuerpo al natural, sin ediciones, dejando ver sus pequeñas estrías de la cadera.

“La tentación me eleva y me dan ganas de volverte a probar… ❌ gracias x todo el amor y el reconocimiento que le están dando a #XT4S1S de verdad es mi canción favoritaaaaaaaaaaaaa, me empodera, me vuelve locaaaaa, y me hace sentir TODO, que vibra tan deliciosa en la que estamos hoyyyyy “, escribió n l