Ciclista perdió su trabajo por posar para Playboy

El caso de una ciclista belga de 30 años, ha impactado en la prensa europea que trascendió en medios internacionales.

Su nombre es Tara Gins y participó en conjuntos como ‘Lares-Waowdeals’, el ‘Health Mate’ y el ‘Memorial Santos’. Tara denunció que fue vetada de un equipo sub 23 de ciclismo masculino, después de que se dieran a conocer una sesión de fotografías para las que posó.

La deportista posó para la revista de Playboy y después de darse a conocer sus fotografías, fue expulsada de su equipo. Además denunció que sufrió acoso por parte de sus entrenadores y masajistas.

“Tenía un acuerdo para empezar a trabajar en un equipo masculino, en el que entrenaría con jóvenes ciclistas y de élite. Era algo que esperaba y que siempre había querido hacer, pero alguien ha creado un problema por unas fotos mías”, detalló Gins.

“Eran fotos que no hacen daño a nadie. Al parecer, ahora son demasiado inapropiadas para trabajar con corredores. Parece que una foto es más importante que las capacidades o la experiencia”, agregó la ciclista en sus redes sociales.

“En todos los años que he corrido, he vivido muchas cosas negativas con los jefes de equipo o los masajistas. Me han agredido, literalmente. Una vez un mecánico se metió en la ducha conmigo después de un entrenamiento. Otra vez me besó alguien del equipo y tuve que apartar a esa persona de mí. Tuve comentarios muy inapropiados de los jefes de equipo sobre mi aspecto, sobre mi peso, sobre lo que no me harían si tuviera un aspecto diferente”, relató.

Tras la difusión de su historia, Tara agradeció las muestras de cariño que ha recibido en sus redes sociales.

“Completamente vestida y agradecida por todo el apoyo. Los últimos días fueron ajetreados, ya que el domingo por la mañana me sorprendió ver que mi historia fue recogida por la prensa. A partir de entonces fue una bola de nieve que siguió rodando. Pero aparentemente era necesario abrir una discusión sobre este tema, ya que este problema es más grande que yo o el ciclismo”, compartió junto a la siguiente fotografía.

Y agregó que aunque fue estresante se siente orgullosa de mantenerse fiel a si misma y decidido a abrirse. Finalizó su mensaje asegurando que el ciclismo es su pasión y seguirá haciendo el deporte aunque no sabe cuándo de manera profesional.