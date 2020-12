Cepillín confirma que él se pondrá la vacuna contra COVID-19

Ricardo González Gutiérrez, quien es mejor conocido como ‘Cepillín’ dio una reciente entrevista que generó polémica entre quienes creen y no en lo dicho por Paty Navidad y la vacuna contra COVID-19.

Desde hace mucho tiempo la actriz se ha mostrado en contra de la vacuna, afirmando que la enfermedad no existe y que solo se ha inventado para controlar al mundo en general.

View this post on Instagram

Durante la entrevista, Cepillín afirmó sentirse confiado y listo para recibir la nueva vacuna contra este virus, pero tras preguntar por Paty Navidad, esto fue lo que dijo:

“¿Quién es Paty Navidad? Una vieja loca, perdón por lo de loca porque lo van a tomar a mal; una mujer trastornada, también eso lo van a tomar a mal; una mujer que no sabe lo que dice porque está en contra del mundo y decir que no existe el COVID-19, pero si ella dice que no existe y van a meter los chips”, declaró el payasito.