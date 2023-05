Celine Dion se ve obligada a cancelar su gira mundial debido a la enfermedad que padece

Celine Dion, la aclamada cantante canadiense, se ha visto obligada a cancelar su gira mundial debido a una enfermedad que padece. Aunque continúa recibiendo tratamientos, Celine no se rinde fácilmente y espera regresar pronto a los escenarios.

Hace algunos meses, Celine Dion reveló en una entrevista que sufre del síndrome de la persona rígida, una enfermedad que afecta el sistema nervioso y provoca espasmos musculares en quienes la padecen. Esta condición ha llevado a la artista a tomar la difícil decisión de cancelar su gira mundial, el Courage World Tour, debido a los frecuentes espasmos musculares que experimenta. Aunque esta situación la entristece, Celine mantiene la esperanza de volver a los escenarios en un futuro cercano.

I’m so sorry to disappoint all of you once again… and even though it breaks my heart, it’s best that we cancel everything until I’m really ready to be back on stage… I’m not giving up… and I can’t wait to see you again!” – Celine xx…

More info👉https://t.co/DHUch7W7OF pic.twitter.com/bgszxVd1za

— Celine Dion (@celinedion) May 26, 2023