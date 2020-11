Carmen Muñoz dio positivo a COVID-19

Carmen Muñoz dio a conocer a través de su programa ‘¡Al Extremo!’ haber dado positiva a coronavirus y aunque actualmente no tiene ningún síntoma, ha decidido permanecer en casa para cuidar a sus compañeros de trabajo y a toda su familia.

Uriel Estrada, compañero de la conductora dio pie a estas declaraciones que provocaron todo el apoyo de sus seguidores a Carmen, a través de sus redes sociales.

“Resulta que me hice la prueba COVID y salió positiva, entonces me la hice porque este fin de semana yo iba a viajar fuera del país y era un requisito tener esta prueba para poder viajar y nunca me imaginé que fuera salir positiva porque me he sentido muy bien, estoy asintomática (…) Estar monitoreando la presión y oxigenación”, declaró.