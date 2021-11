Otra vez captan a Lalo Mora manoseando a una fanática

Una vez más, captan a Lalo Mora manoseando a una fanática. Esta vez el cantante de 74 años de edad toquetea a una mujer que baila con él arriba del escenario en pleno concierto.

El video que circula en redes sociales, se puede ver a una mujer acercarse al cantante de música regional, quien se encontraba cantando, para bailar con él.

Tras esto, se ve a Lalo Mora tomarla de la cintura aunque su mano en un momento bajó un poco hacia la zona de los glúteos de la fan.

Pese a que el video ha causado indignación, los usuarios se dividen en opiniones.

Muchos señalaron que el cantante no hizo nada que no quisiera la fanática dado que no se le ve incómoda, y por otro lado, hubo mujeres que argumentaron que el cantante se ha aprovechado del cariño de sus seguidoras.

Lalo Mora ya cuenta con un largo historial sobre acoso hacia las mujeres. Se le ha visto besando a sus seguidoras y más recientemente cuando tocó el seno de una.

Lalo Mora asegura que no tocó a fan sino que se iba a caer