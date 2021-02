Captan a Katy Perry en las playas de Hawái

Fue el pasado mes de agosto que Katy Perry se convirtió en madre por primera vez y medio año después luce espectacular.

La actriz fue captada por paparazzi de vacaciones en Hawái junto a su prometido Orlando Bloom. Incluso lo que pocos notaron es que el traje de baño que usó Katy es el mismo que llevó unas vacaciones previas a dar a luz.

En las postales que ya circulan en varias redes sociales podemos ver que Katy ya ha recuperado casi al 100 por ciento su figura y sin duda alguna se más guapa que nunca. Puedes deslizar las siguiente publicación de Instagram para ver todas las fotos, solamente pulsa la flecha a la derecha.

View this post on Instagram

En otras fotografías aparece también Orlando Bloom disfrutando del clima en el paradisiaco lugar que decidieron acudir.

View this post on Instagram

¡Guapaaaa!

EXCLUSIVE: Katy Perry puts her trim post-pregnancy figure on display while vacationing in Hawaii with husband Orlando Bloom https://t.co/A0qTXgwaFU

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 22, 2021