Cantante de K-pop aparece con uniforme nazi

Recientemente la líder de la banda de K-pop, GFriend, Sowon, apareció en redes sociales posando junto a un maniquí que portaba un militar nazi, lo que provocó de inmediato críticas fuertes contra ella.

Aparentemente la foto fue sin la intención de dañar a sus seguidores, sin embargo, ha probado fuertes críticas, que más tarde bajaron, tras lanzar un comunicado para disculparse por su acción.

View this post on Instagram

Asimismo Sowon terminó por borrar las imágenes que más tarde fueron retomadas por medios y seguidores que dieron a conocer la disculpa pública.

Confirmaron que la cantante entendió las “implicaciones” de su imagen y por supuesto lamentó haber ofendido a alguien.

“Como fan de Polonia, me siento realmente herida y disgustada por las fotos. Mi bisabuela murió en un campo nazi, mi tío abuelo luchó en la guerra. No hay explicación, y TIENE que haber una disculpa. No importa si ella lo sabía o no, eso no está bien”, declaró una fanática a través de Twitter.