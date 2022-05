Camille Vasquez destruye a Amber Heard por segunda ocasión

Después de que la jornada del miércoles 25 de mayo terminara con el testimonio de Morgan Tremaine, ex empleado de TMZ, quien dejó claro que Amber Heard los alertó para que paparazzi acudieran a la corte y captaran los moretones de su rostro cuando puso la orden de restricción contra Johnny Depp.

Finalmente, este jueves, último día de testimonios en el caso, Amber Heard volvió a subir a rendir declaración, ante la pregunta de su abogado, la actriz dijo al jurado que ha recibido acoso, humillaciones y amenazas todos los días desde que empezó el juicio y que ha sufrido de pesadillas.

“La gente quiere poner a mi bebé en el microondas y me dicen eso. Johnny me amenazó, me prometió que si alguna vez lo dejaba, me haría pensar en él todos los días de mi vida. No me merezco esto. Los ataques contra mí, la campaña que Johnny ha provocado que millones de personas hagan en su nombre, me torturan”, señaló.