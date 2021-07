Britney Spears sorprende al compartir fotografía topless

Recientemente el nombre de Britney Spears se ha viralizado en redes sociales debido a su caso legal que se encuentra en curso y al movimiento ‘Free Britney’, que ha surgido en Internet debido a la tutela que mantiene su padre desde 2008.

Sin embargo, la cantante no ha dejado de compartir con sus más de 31 millones de seguidores de Instagram algunos detalles de su vida privada logrando cautivar a sus más fieles fanáticos.

Como la imagen que colgó este miércoles acumulando cerca de un millón de reacciones en las primeras horas de haberla publicado, demostrando su espectacular figura que fue puesta en duda hace una semana.

Incluso Britney les mandó un mensaje a los paparazzi que la siguen en cada lugar al que acude, asegurando que es cruel que distorsionen su cuerpo en las fotografías que captan de ella en la playa.

“Así que estar aquí en Maui es una locura ahora. Los paparazzi saben dónde estoy y realmente no es divertido. Es bastante difícil ir a cualquier parte porque estas caras tontas siguen apareciendo para tomar mi foto, pero no solo toman mi foto, distorsionan mi cuerpo y se meten con la imagen y es vergonzoso. Sé que mi cuerpo no es perfecto, pero definitivamente NO me veo como ellos me retratan. Es de mala educación y es cruel, así que paps amablemente fuckyou” se puede leer en la descripción del siguiente clip.