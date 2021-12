Brian May da positivo a coronavirus

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el icónico músico, Brian May de 74 años, dio a conocer que dio positivo a COVID.

Brian May, compartió este sábado el resultado de su prueba y señaló que aunque dio positivo a coronavirus, se encuentra bien pero añadió la importancia de seguir cuidándose de este virus que ha causado la muerte de millones de personas.

“Sí, el día impactante finalmente llegó para mí, la temida doble línea roja. Han sido unos días realmente horribles, pero estoy bien y contaré la historia, por favor tengan mucho cuidado, buena gente. Esta cosa es increíblemente transmisible. Realmente no quieres que arruine tu Navidad. Con amor, Bri” escribió en su post en redes sociales.

La publicación se llenó de los mejores deseos por parte de sus más fieles seguidores para el músico de Queen en la sección de comentarios.

En las últimas horas compartió un nuevo estatus de su enfermedad.

“Día 7: y me parece que la línea roja positiva de Covid es menos fuerte hoy. Entonces siento que mi sistema inmunológico, con la enorme ayuda de tres golpes de Pfizer, ahora está ganando la batalla contra el invasor. Así que NO tengas miedo, ¡HAY vida después de Covid! Pero tenga cuidado … usted no quiere esto, ni tampoco su familia. Gracias por todos sus excelentes mensajes, ¡a pesar de mis súplicas de simpatía! Muy apreciado. Y sí… ¡prometí contarte la historia! Bri”, se puede leer junto a la siguiente imagen.