‘Betty’ y ‘Don Armando’ tienen un emotivo reencuentro

A pesar de que han pasado 22 años de ‘Yo soy Betty, la fea’ esta continúa siendo una de las telenovelas más queridas de todo el mundo y hasta este momento lidera la lista de popularidad en Netflix.

Debido a lo anterior, Jorge Enrique Abello quien interpretó a ‘Don Armando’ y Ana María Orozco, quien fue ‘Betty’, se reencontraron en una transmisión en vivo a través de Instagram.

El actor llamó a esta entrevista ‘Night, Night’, donde agradecieron a toda la gente por seguir viendo la historia que comenzó en 1999.

“De verdad que la invitación (la de Jorge) me emociona mucho y quiera agradecer a todas y todos los mensajes que me mandan todo el tiempo, son de un amor, de un cariño, que siempre los leo, no estoy en la jugada de las redes, pero les agradezco muchísimo”, declaró Ana María.