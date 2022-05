Bárbara de Regil presume orgullosa estrías en el vientre

La actriz se ha unido a la iniciativa de otras famosas en contra del ‘body shaming’, que es la humillación corporal por no cumplir con los estándares de belleza, recientemente Lele Pons mostró con orgullo sus estrías y ahora Bárbara de Regil ha hecho lo mismo con una zona que siempre presume en sus redes sociales.

Aunque Bárbara ya ha posado de forma natural y también ha mostrado sus estrías en las caderas, ahora ha decidido enseñar las marcas que lleva en su vientre y confesó que tenía mucha inseguridad que se vieran, sobre todo por las críticas que recibía.

“Saben antes me daba una pena que se me vieran ,hice todos los tratamientos y compre todas las cremas para quitarlas. Nunca se fueron, llegaron para quedarse, así que las tapaba con todo, maquillaje, blusas altas. Me daba mucha pena que se vieran. Además cuando se veían me criticaban: ‘qué asco tus estrías, deberías taparlas, qué feo se ve, etc”, escribió en la plataforma.